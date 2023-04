A vincere il premio NBA Most Improved Player è Lauri Markkanen che, con 69 voti su 100 per il primo posto, supera Shai Gilgeous-Alexander e Jalen Brunson. Un grande traguardo per il giocatore degli Utah Jazz, il coronamento perfetto di una grande stagione.

𝘍𝘰𝘳 𝘵𝘩𝘦 𝘧𝘪𝘳𝘴𝘵 𝘵𝘪𝘮𝘦 𝘪𝘯 𝘧𝘳𝘢𝘯𝘤𝘩𝘪𝘴𝘦 𝘩𝘪𝘴𝘵𝘰𝘳𝘺, introducing your 𝟮𝟬𝟮𝟯 𝗞𝗜𝗔 𝗠𝗼𝘀𝘁 𝗜𝗺𝗽𝗿𝗼𝘃𝗲𝗱 𝗣𝗹𝗮𝘆𝗲𝗿 🥁🥁🥁🥁🥁🥁🥁🥁🥁🥁🥁 𝐋𝐀𝐔𝐑𝐈 𝐌𝐀𝐑𝐊𝐊𝐀𝐍𝐄𝐍#TakeNote | #KIAMIP pic.twitter.com/9jYCTp1Ps2 — Utah Jazz (@utahjazz) April 24, 2023

Lauri Markkanen: “Orgoglioso di questo premio”

Lauri Markkanen potrà festeggiare quando tornerà dalla Finlandia, dove si trova attualmente per completare il servizio militare, obbligatorio per tutti gli uomini prima di compiere 30 anni. Alle 2 di notte il giocatore degli Utah Jazz ha voluto mandare un messaggio per ringraziare tutti ed esprimere le sue emozioni sulla vittoria del premio NBA’s Most Improved Player:

“Non mi sono svegliato alle 2 per un futile motivo, ma per una cosa veramente importante: è davvero fantastico, sono onorato di aver vinto questo premio. Per me è un grande onore essere lì, per questo devo ringraziare gli Utah Jazz e i tifosi per avermi aiutato, ovviamente grazie anche alla mia famiglia. Sono davvero felice”

📍Checking in from Helsinki 🇫🇮 A quick message from your 2023 #KiaMIP #TakeNote pic.twitter.com/0NrL4xiU95 — Utah Jazz (@utahjazz) April 24, 2023

Markkanen è il settimo giocatore non americano a vincere il premio e, soprattutto, è il primo giocatore nella storia degli Utah Jazz a vincere il Most Improved Player. Con una media stagionale di 25.6 punti, 8.6 rimbalzi e 1.9 assist il finlandese è stato uno dei protagonisti assoluti dei Jazz, guadagnandosi anche un posto all’All-Star Game di Salt Lake City.

Leggi anche:

NBA, Jimmy Butler da 56 punti: Bucks vicini all’eliminazione

NBA, LeBron James da record: Lakers vanno sul 3-1

Emoni Bates rientra tra gli eleggibili al Draft NBA 2023