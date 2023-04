I Los Angeles Lakers si portano sul 3-1 contro Memphis grazie alla superlativa prestazione di LeBron James: il numero 6 gialloviola prima forza l’overtime e, poi, mette al sicuro la vittoria con un canestro incredibile. King James chiude la serata con 22 punti, 20 rimbalzi e sette assist, un bottino che gli permette di infrangere un altro record di Wilt Chamberlain.

CLUTCH AND-1 AS GAME 4 COMES TO A CLOSE ON TNT. pic.twitter.com/mRmbgssUzQ

LEBRON JAMES IS IN #PLAYOFFMODE

A 38 anni e 115 giorni LeBron James, con la prestazione di questa notte, è diventato il giocatore più anziano nella storia NBA a registrare una partita da almeno 20 punti e 20 rimbalzi ai Playoff: infranto il record di Chamberlain, King James si conferma sempre di più la punta di diamante dei Lakers.

LeBron James (38 years, 115 days old) becomes the oldest player in NBA history to record 20+ points and 20+ rebounds in a Playoff Game.

Wilt Chamberlain (36 years, 262 days old) set the previous record on May 10, 1973. #PLAYOFFMODE pic.twitter.com/3FO4jxSuTl

— NBA (@NBA) April 25, 2023