È stata la notte di Jimmy Butler, autore di ben 56 punti: una prestazione che porta i Miami Heat a un passo dalle semifinali di Conference. Decisiva la partita di mercoledì notte, con i Bucks che cercheranno di riaprire i giochi ma dovranno vedersela, ancora una volta, con Playoff Jimmy.

The highest scoring playoff performance in Miami Heat history ♨️

They call him 𝙃𝙞𝙢𝙢𝙮 𝘽𝙪𝙩𝙡𝙚𝙧 for a reason 🌟

Ci sono solo tre giocatori nella storia NBA ad aver fatto meglio di Jimmy Butler in una partita dei Playoff: si tratta di Michael Jordan (63 punti), Elgin Baylor (61) e Donovan Mitchell (57). Una prestazione che vale alla stella di Miami il soprannome Playoff Jimmy e, soprattutto, di portare gli Heat sul 3-1.

Una vittoria fondamentale che permette a Butler di portare avanti il suo obiettivo, come racconta nella conferenza stampa post partita:

“Il soprannome? Non è una cosa che stavo cercando, penso solo a giocare e a fare canestro. Mi piace l’aspetto competitivo dei Playoff: qui è dove i migliori giocatori si mettono in mostra, non dico di essere uno di loro ma vorrei essere visto come tale. Farò di tutto affinché la squadra vinca e lo farò insieme a ogni componente di questa franchigia: il presidente e l’allenatore mi hanno voluto qui per un motivo, sento di far parte di questo motivo e farò di tutto per realizzarlo”

"[Playoff Jimmy] is not a thing. It's not. I just be hoopin'." 😏

Jimmy Butler speaks after a 𝙡𝙚𝙜𝙚𝙣𝙙𝙖𝙧𝙮 performance with 56 points in the Heat's Game 4 victory

