La NBA ha deciso: sospeso per l’intera stagione Ime Udoka

Dopo le voci circolate nel primo pomeriggio circa una probabile sospensione nei confronti dell’head coach dei Boston Celtics Ime Udoka, è arrivata la conferma di tale ipotesi dal solito Adrian Wojnarowski.

Udoka, che stava entrando nella seconda stagione da capo allenatore di una squadra NBA ha ricevuto quindi una sospensione per un anno per aver violato il contratto con la franchigia del Massachusetts.

Tra i vari nomi dei suoi possibili sostituti è stato scelto l’assistente allenatore Joe Mazzulla come head coach ad interim per la stagione 2022-2023.

Mazzulla ha solo 34 anni, due in meno del veterano dei Celtics Al Horford, tuttavia è a Boston dal 2019 ed ha un certo peso all’interno dello spogliatoio biancoverde. La scorsa stagione ha spesso sostituito Udoka per alcune interviste ed altri impegni con i media.

Assistant coach Joe Mazzulla is likely to become Boston's interim coach for the season, sources tell ESPN. https://t.co/GKEiMemnFN

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) September 22, 2022