Kevin Durant firma a vita con Nike: come lui in NBA solo LeBron James ed MJ

Kevin Durant dà seguito all’accordo che lo lega a Nike dal 2007, anno del suo ingresso nella NBA. L’accordo a vita, con due soli precedenti nella sfera del basket NBA (Michael Jordan e LeBron James), affianca alle consolidate partnership per calzature e attrezzatura sportiva anche collaborazioni per lo sviluppo dell’attività di pallacanestro di base

Le dichiarazioni di Durant per commentare l’accordo con lo ‘Swoosh’:

“Quando ho firmato per la prima volta con Nike non potevo nemmeno sognare quanto in là si sarebbe spinta la partnership. Abbiamo fatto un gran lavoro dal punto di vista creativo e filantropico. Abbiamo girato il mondo assieme e costruito un business che durerà per sempre. Sono entusiasta per ciò che ci attende nel futuro e onorato di essere in cotanta compagnia dopo quest’accordo.”