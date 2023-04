NBA, sconfitta storica per Cleveland, i Knicks portano la serie sul 2-1

Finisce 79-99 per i padroni di casa in un Madison Square Garden infuocato. La squadra di coach Bickerstaff non è mai veramente riuscita a tornare in partita dopo il secondo quarto chiuso con un parziale di 15-28 per i Knicks.

Ancora una volta, Jalen Brunson monumentale per New York con i suoi 21 punti assieme a R.J. Barrett (19 punti). Partita terribile al tiro, invece, per Julius Randle che chiude con 11 punti e 3/15 dal campo (20%).

Ai Cleveland Cavaliers non basta il solito Donovan Mitchell, che ha concluso la partita con 22 punti, 7 rimbalzi e 5 assist. Serata terribile per Darius Garland che ha chiuso con 10 punti e 4/21 al tiro (19%).

Per la prima volta in questa stagione (regular season e Playoff) una squadra ha segnato meno di 80 punti complessivi. Statistica incredibile, ma che ci fa rendere conto di quanto sia stata senza precedenti questa stagione in termini di scoring.

The Cavaliers were the only team this season that didn't have a single 20-point loss.

No team had been held under 80 points this entire NBA campaign.

Until tonight, when the Knicks defeated the Cavs 99-79 at the Garden. pic.twitter.com/nd2wgDb6Q9

— ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) April 22, 2023