NBA, LeBron James risponde a Dillon Brooks: “Le sue sono solo cavolate. Pronto a giocare Gara 3”

LeBron James è pronto a tornare in campo per Gara 3 tra Los Angeles Lakers e Memphis Grizzlies. Nella notte tra sabato e domenica – ore 4.00 italiane – i gialloviola dovranno confermare il loro vantaggio del campo, conquistato dopo il primo appuntamento nella serie. Tra le altre cose, il nativo di Akron dovrà rispondere sempre sul parquet alle ultime dichiarazioni di Dillon Brooks che ha etichettato lo stesso LeBron al termine di Gara 2 in questa maniera:

“Non mi preoccupo di lui, è vecchio: non rispetto un avversario fino a quando non segna 40 punti contro di me”.

NBA, LeBron James risponde a Brooks: le sue parole

Alla vigilia di Gara 3, James ha replicato a stretto giro al giocatore dei Grizzlies in questa maniera:

“Finché un giornalista non me ne ha parlato non sapevo neppure cosa avesse detto. Può dire tutto quello che vuole: una serie di playoff si decide sempre tra le linee del campo di gioco, non fuori. È sempre stato così e sarà così per sempre. Sentite, non sono qui per parlare di queste str**zate. Sono pronto a giocare, è tutto quello che conta.”

In dubbio la presenza di Ja Morant, sempre alle prese con problemi al polso, dopo la rovinosa caduta sul parquet durante Gara 1:

“Non importa chi c’è o non c’è in campo, noi dobbiamo rispettare tutti ed essere bravi a eseguire offensivamente la nostra pallacanestro. Alla fine a deciderla sono i 10 giocatori che sono in campo e loro sono una delle migliori squadre difensive di tutta la lega, per cui vanno rispettati”.

