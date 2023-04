Playoff NBA, infortunio Kawhi Leonard: out anche in Gara 4 contro Phoenix

I Los Angeles Clippers hanno quasi sorpreso i Phoenix Suns in Gara 3, seppur senza Kawhi Leonard e Paul George in campo. Ora, la compagine californiana ci dovrà riprovare. Di fatto, Kawhi Leonard è stato ufficialmente dichiarato ai box anche per Gara 4 e salterà quindi la seconda partita consecutiva nella serie a causa di una distorsione al ginocchio destro.

I Clippers attualmente affrontano uno svantaggio di 2-1 nella serie del primo turno contro i Suns, dopo aver perso Gara 3 con il punteggio finale di 129-124. La squadra di Lue, peraltro, deve fare i conti con l’esclusione di Paul George per l’intera durata della serie, per cui la notizia della mancanza di Leonard rappresenta un ostacolo enorme in vista dei prossimi appuntamenti contro Phoenix.

Leonard, lo ricordiamo, è entrato in questa stagione dopo un lungo processo riabilitativo a causa della rottura del legamento crociato anteriore destro che lo aveva mandato KO nella postseason 2021 e fatto saltare l’intera stagione 2021-22. Kawhi ha saltato qualche partita di regular season ad inizio annata, ma non aveva mai perso partite consecutive dal 3 dicembre scorso.

Bisogna ora capire come reagirà il suo ginocchio alla distorsione subita, tenendo in considerazione la rottura del crociato di qualche anno prima. La situazione è ovviamente delicata e la franchigia osserverà la massima prudenza.

