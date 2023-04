NBA, i Knicks vincono gara 5 e volano in semifinale dopo dieci anni

I New York Knicks possono finalmente festeggiare. Battendo i Cleveland Cavaliers in gara 5 (95-106) ieri notte, hanno vinto la serie 4-1 e hanno quindi superato il primo turno di playoff (per la prima volta negli ultimi dieci anni).

Ancora una volta, merito di una difesa aggressiva e di un attacco corale degli ospiti (che hanno avuto sei giocatori in doppia cifra). Il top scorer della partita è stato Jalen Brunson (23 punti), emozionatissimo per la storica vittoria.

“Mio padre ha giocato qui. Era nella squadra che arrivò in finale nel 98-99. La connessione che c’è tra me e mio padre, così come quella che c’è tra me e questo posto e questa gente, è davvero speciale.”

Buone le performance anche di RJ Barrett (21 punti) e Immanuel Quickley (19 punti), che non hanno fatto sentire l’assenza di Julius Randle (ancora dolorante alla caviglia sinistra e uscito dopo 16 minuti). Dall’altra parte, solo 28 punti di Donovan Mitchell (ancora in difficoltà contro la difesa di Josh Hart, che lo ha indotto a un 11/26 al tiro), 21 di Darius Garland e 17 di Caris LeVert.

New York chiude così in cinque gare la serie con i Cavaliers (che tutti pensavano sarebbe stata più combattuta) e vola in semifinale di Eastern Conference. Adesso si troverà di fronte i Miami Heat, anch’essi sorprendenti per aver battuto in cinque partite i Milwaukee Bucks.

Leggi Anche:

NBA, Butler ancora decisivo: Bucks eliminati al primo turno

NBA Playoff 2023: squadre qualificate, accoppiamenti, tabellone

Portland Trail Blazers, presto squadra G League affiliata alla franchigia NBA