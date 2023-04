Playoff NBA, Nuggets a un passo dallo sweep sui Timberwolves

Dopo la prima settimana di Playoff NBA due serie sul 3-o nel tabellone. I Denver Nuggets stanno facendo valere i rapporti di forza nel confronto tra numero 1 e numero 8 nella Western Conference. Al termine del terzo episodio contro i Timberwolves, il cambio di scenario e trasferimento a Minneapolis non sembrano poter cambiare le cose. Ad eccezione del terzo quarto di Gara 3 – chiusosi con un parziale di 23-40 – la squadra di Mike Malone ha sempre tenuto saldamente le redini dell’incontro.

L’allenatore tiene ben a mente l’obiettivo in vista del primo match-point:

“La differenza l’hanno fatta la qualità e profondità [del nostro roster]. In ognuna delle tre partite abbiamo avuto problemi di falli. […] La squadra non è solo Nikola [Jokic], non è solo Jamal [Murray]. Guardate Michael Porter Jr., che dopo Gara 2 ha messo in piedi un’altra performance notevole da 25 e nove. Aaron Gordon è poco celebrato, ma sta facendo lavoro sporco, 14 punti e sette [rimbalzi], KCP 14 punti, la panchina sta giocando come ha fatto per tutto l’anno, all’attacco, con playmaking. La gara che può chiudere i conti è sempre la più complessa. Non dobbiamo ragionare sulla possibilità di tornare a Denver e vincere in casa. Pensiamo a completare il lavoro in Gara 4.”