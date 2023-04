NBA, un super Garland affonda i Knicks e riporta la serie sull’1-1

Dopo l’inaspettata sconfitta casalinga di gara 1, i Cleveland Cavaliers riportano la serie sulla parità (1-1). Ieri notte, al Rocket Mortgage Fieldhouse di Cleveland, i ragazzi di J.B. Bickerstaff si sono aggiudicati gara 2 (107-90) contro i New York Knicks (1-1).

Una vittoria convincente, frutto del discorso che Bickerstaff aveva fatto alla squadra dopo la sconfitta di gara 1.

“Se non siamo più fisici, se non colpiamo per primi non riusciremo ad avere una chance. Se gli permettiamo di prendere il sopravvento, non avremo una chance.”

I Cavs sembrano avere recepito il messaggio, primo su tutti Darius Garland. Il n.10 ha realizzato 32 punti, tirando 8-17 dal campo e 6-10 da tre.

La maggior parte dei suoi canestri, cioè 26 (6-10), sono arrivati nei primi due quarti e hanno permesso ai Cavs di andare negli spogliatoi sul 59-39. Solo LeBron James e Kyrie Irving, nella storia dei playoff, hanno segnato così tanti punti nella prima metà.

Ottimi anche i contributi di Caris LeVert (24 punti in uscita dalla panchina), Donovan Mitchell (17 punti e un career-high di 13 assist) e Evan Mobley (13 punti e 13 rimbalzi). Eccellente, inoltre, l’attività sotto ai ferri dei Cavs. che catturano 43 rimbalzi contro i 36 dei Knicks (che in questa stagione hanno vinto la battaglia a rimbalzo con i Cavs solo in occasione di gara 1).

Per i Knicks vanno segnalati i 22 punti di Julius Randle e i 20 di Jalen Brunson. Adesso la squadra di coach Tom Thibodeau si prepara ad ospitare i Cavs al Madison Square Garden (sabato ore 2.30 italiane), per una gara 3 sicuramente avvincente.

