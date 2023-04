NBA, i Toronto Raptors esonerano Nick Nurse

Una notizia che era nell’aria da tempo ma mancava ancora l’ufficialità: in giornata i Toronto Raptors hanno annunciato che Nick Nurse non sarà più l’allenatore dei canadesi.

Nurse ha vissuto 5 stagioni sulla panchina dei Raptors vincendo il primo Larry O’Brien Trophy nella storia dei canadesi nel suo primo anno da head coach e venendo nominato “Coach of the Year” nella stagione 2019-2020, registrando un record di 227 vittorie e 163 sconfitte (58.2%).

Toronto Raptors che hanno chiuso questa stagione con il record di 41-41 e sono stati eliminati al primo turno dei Play-In dai Chicago Bulls.

Nurse già ad inizio aprile sembrava aver aperto alla possibilità di un addio tra lui e i Raptors a fine stagione:

“Prima di tutto, penso che quando questa stagione sarà finita, valuteremo tutto, e anche personalmente, mi prenderò qualche settimana per vedere a che punto sono. Voglio capire dove sarò con la testa e vedrò come sono i rapporti con l’organizzazione e tutto il resto. Sono passati 10 anni per me, un periodo piuttosto lungo. Non so, in questi 10 anni siamo arrivati ad avere un numero di vittorie pari a quello di chiunque nella lega. Abbiamo avuto molte stagioni importanti”.

Alcune fonti di ESPN hanno riferito che Nurse aveva ancora più di un anno di contratto da 8 milioni di dollari e diventa subito un candidato alla panchina degli Houston Rockets che hanno appena esonerato Stephen Silas.

Il capo della dirigenza dei Toronto Raptors Masai Ujiri ha voluto salutare Nick Nurse con queste dichiarazioni:

Raptors che secondo alcune fonti stanno già avviando le conversazioni con Ime Udoka che è in ottimi rapporti con Masai Ujiri.

Udoka è quasi alla fine della sua sospensione, subita per aver intrapreso una relazione non consentita con una persona dello staff dei Boston Celtics.

Masai Ujiri and Nurse met several times since the end of the season to discuss how they might move forward together, but a breakup felt inevitable. Nurse had one year and $8M-plus left on his deal, sources said.

