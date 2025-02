Mercato NBA, Brandon Ingram estende il contratto con Toronto: arrivano 120 milioni

Brandon Ingram ha ufficialmente accettato un’estensione contrattuale di tre anni per 120 milioni di dollari con i Toronto Raptors. Peraltro, secondo quanto riporta ESPN, all’interno del suo nuovo contratto sarà inclusa un’opzione giocatore per la stagione 2027-28. Ingram, 27 anni, è stato ceduto dai New Orleans Pelicans ai Raptors la scorsa settimana. Con questa mossa, i canadesi lo tolgono preventivamente dalla prossima sessione free agency di luglio 2025 che sarebbe stata pericolosa.

Ingram è lontano dai parquet NBA dal 7 dicembre a causa di una grave distorsione alla caviglia, ma sta lavorando per tornare in campo nella seconda metà di questa stagione. La stellina ex Lakers, 27 anni, è al quinto posto per punti realizzati in carriera nella storia dei Pelicans e ha avuto una media di almeno 20 punti a stagione per sei volte, a pari merito con Anthony Davis per il maggior numero di sempre per la franchigia della Louisiana.

Con Ingram, i Raptors hanno acquisito un’opzione di talento da mettere accanto a Barnes. Il nativo di Kinston è uno dei sei giocatori NBA ad avere una media di 20 punti, 5 rimbalzi e 5 assist in ciascuna delle ultime quattro stagioni. È anche uno dei quattro giocatori ad aver realizzato almeno 1.000 tiri da 2 punti nelle ultime sei stagioni, insieme a DeRozan, Devin Booker e Kevin Durant. Nel 2019-20, la sua prima stagione con i Pelicans, Ingram è stato un All-Star NBA e ha vinto il premio Most Improved Player of the Year.

