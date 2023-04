Stephen Silas non sarà coach degli Houston Rockets nella prossima stagione NBA

Quella di Washington è stata l’ultima trasferta – peraltro vincente – di coach Stephen Silas sulla panchina degli Houston Rockets. Secondo quanto riferito da Shams Charania, Kelly Iko e Sam Amick di The Athletic, la squadra texana non eserciterà l’opzione per confermare il tecnico, che dal suo approdo a Houston ha raccolto 59 successi e 177 sconfitte.

Chi prenderà il posto di Silas sulla panchina dei Rockets

La girandola di nomi coinvolge profili davvero eterogenei nonché nomi di grande interesse. L’incontro formale per sancire l’interruzione del rapporto tra Silas e i Rockets è previsto nella giornata di lunedì, dunque al momento ogni indiscrezione potrebbe sembrare prematura. Ad ogni modo, nel mix rientrano Nick Nurse e Adrian Griffin (HC e assistente Raptors), Kenny Atkinson (assistente Warriors), Frank Vogel, James Borrego ed Ime Udoka.

