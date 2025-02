Mercato NBA, Brandon Ingram lascia i Pelicans: arriva la trade con Toronto

I Toronto Raptors hanno acquisito Brandon Ingram dai New Orleans Pelicans in cambio di Bruce Brown Jr., Kelly Olynyk, una scelta al primo turno del Draft 2025 e una scelta al secondo turno del Draft 2025.

Ingram, 27 anni, ha disputato solo 18 partite in questa stagione a causa di un infortunio alla caviglia, registrando medie di 22.2 punti, 5.6 rimbalzi e 5.2 assist ad allacciata di scarpa. Attualmente si trova nell’ultimo anno di un contratto quinquennale da 158 milioni di dollari e diventerà free agent senza restrizioni al termine della stagione. Per i Raptors, l’acquisizione di Ingram rappresenta un tentativo di rafforzare il roster nonostante una stagione deludente.

Dal lato dei Pelicans, l’arrivo di Bruce Brown Jr. e Kelly Olynyk, insieme alle future scelte al draft, offre maggiore profondità al roster e flessibilità per il futuro. Brown ha una media di 8.4 punti per partita con i Raptors, mentre Olynyk ha contribuito con 7.1 punti e 3.7 rimbalzi a partita in questa stagione.

