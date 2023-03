NBA, Denver inarrestabile: Raptors rimontati e ottava vittoria casalinga consecutiva

I Denver Nuggets sono indubbiamente una delle squadre più in forma di tutta l’NBA. Ieri notte è arrivata la quarta vittoria consecutiva (l’ottava, considerando le gare casalinghe) contro i Toronto Raptors (118-113).

Una partita difficile, che i ragazzi di coach Malone hanno dovuto aggiudicarsi negli ultimi minuti del quarto quarto. Prima di quel momento, i Raptors avevano infatti dominato il match, perdendo di misura solo il secondo quarto (27-29).

I canadesi erano partiti forte anche nel quarto quarto, ritrovandosi in vantaggio di 5 punti dopo 10’45”. Poi la capolista dell’Ovest ha preso il controllo della situazione, chiudendo la partita con un sontuoso parziale (20-8).

Merito di Jamal Murray (24), Michael Porter Jr. (20), Aaron Gordon (19) e del solito Nikola Jokic, che arriva ad un assist dalla tripla doppia (17 punti, 13 rimbalzi, 9 assist). A complicare le cose per Toronto, anche un tecnico con conseguente espulsione per Scottie Barnes (la prima della carriera) per proteste ai danni di Scott Foster.

Grazie al recente successo, i Nuggets mantengono la vetta solitaria della Western Conference (46-19) e volano anche al secondo posto dei Power Rankings, scalzando i Boston Celtics in difficoltà. Un dato incredibile riguarda il fatto che i Nuggets, quando hanno giocato in casa alla Ball Arena, hanno perso solo quattro volte (30-4).

Discorso diverso per i Raptors, che stanno vivendo una stagione ondivaga. Attualmente i canadesi (che hanno un record di 2-3 nelle ultime cinque) occupano il nono posto della Eastern Conference (32-34), il penultimo disponibile per giocare i Play-In.

