Celtics, Jayson Tatum chiude stagione NBA a 30 punti di media: meglio di Larry Bird

Tenuto a riposo come molti altri titolari contro gli Atlanta Hawks, Jayson Tatum si è piazzato al sesto posto nella classifica dei capocannonieri NBA per punti di media a partita. Lo score di 30.1 è stato tuttavia sufficiente all’ex Duke Blue Devils per stabilire un nuovo record in casa Boston Celtics.

Tatum ha infatti superato il precedente primato stabilito da Larry Bird nella stagione 1987-1988, mandata in archivio con un ruolino da 29.9 punti di media. Entusiasta alla notizia, il numero 0 ha commentato così su Twitter: ‘Che roba’.

Now this is something…🙏🏽 https://t.co/nd4CKUCXJv — Jayson Tatum (@jaytatum0) April 9, 2023

Tempo di bilanci, ancorché parziali, anche per coach Mazzulla, che conclude la stagione d’esordio in panchina da capo allenatore con 57 successi. Subentrato a Ime Udoka dopo una turbolenta estate, Mazzulla è secondo soltanto al compianto e leggendario Bill Russell, che raggiunse le 60 vittorie nell’annata da rookie coach.

