Simone Fontecchio e la sua prima stagione NBA: “Mi dò un 6 come voto, non è stata ottima”

Poteva andare meglio, ma è comunque una stagione sufficiente. Potremmo riassumere così le parole di Simone Fontecchio che nelle scorse ore ha rilasciato una intervista ai microfoni di Sky Sport, dicendosi comunque soddisfatto della sua prima regular season NBA con la maglia degli Utah Jazz. L’italiano ha vissuto momenti di alto, così come di bassi improvvisi. Il perno della Nazionale ha parlato in questa maniera:

“Che voto mi do? Direi un 6, perché comunque non è stata sicuramente ottima. Avrei potuto fare molto meglio, soprattutto ho avuto un mese in cui non ho fatto per niente bene e non sono stato continuo, però so anche che al primo anno non era facile. Ho fatto delle buone prestazioni, devo cercare di migliorare l’anno prossimo a livello di continuità e migliorerò per questo”.