NBA, Gobert prende a pugni Kyle Anderson durante un timeout: spedito a casa da Minnesota

Rudy Gobert è stato immediatamente escluso dalla partita in corso tra Minnesota Timberwolves e New Orleans Pelicans, dopo che il francese si è reso cattivo protagonista di una scazzottata con un suo compagno di squadra. Il tutto è avvenuto durante un timeout nel secondo quarto, con il lungo che improvvisamente – al termine di uno scambio acceso con Kyle Anderson – ha scagliato un destro verso il giocatore. Ovviamente, gli altri compagni di squadra di Gobert hanno subito separato i due, con il francese che è stato spedito negli spogliatoi.

Gobert è stato quindi mandato a casa dalla franchigia, in attesa di capire le motivazioni che l’hanno portato ad un gesto di questo tipo davanti al pubblico presente all’interno dell’arena. Eppure, solo un giorno fa, Gobert aveva parlato in questa maniera – in una intervista rilasciata a Star Tribune – rispetto alle qualità di leadership di Kyle Anderson:

“Kyle vuole vincere, e a volte è un po’ aggressivo nel modo in cui parla, ma non la prendo sul personale. Ricevo tutto in modo positivo perché so mi sprona ad essere la miglior versione di me stesso in campo.”

