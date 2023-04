Giannis Antetokounmpo archivia dibattito MVP NBA: “Forse la gente è stanca di me”

Il primo posto conquistato a Est dai suoi Milwaukee Bucks, con il miglior record della stagione NBA (58-23), lascia assolutamente sereno Giannis Antetokounmpo. Il greco ha concesso recentemente un’intervista a Chris Haynes di Bleacher Report soffermandosi in particolar modo sulla propria idea di MVP, un premio che ha vinto già due volte in carriera.

Ecco alcuni estratti della chiacchierata:

“Non proverò mai a costruire una narrativa attorno al lavoro che faccio e questo potrebbe penalizzarmi perché credo di essere stato l’MVP degli ultimi cinque anni. Ne voglio un terzo? Ca**o sì, sono davvero un’agonista, voglio portare la mia squadra al successo ed è per questo che vengo pagato. […] Non screditerò mai il lavoro altrui così come non supplicherò per ottenere un premio che penso di meritare.”