NBA, Dwane Casey non è più l’allenatore dei Detroit Pistons

Dwane Casey ha annunciato pochi minuti fa che lascerà il suo ruolo di allenatore dei Detroit Pistons e passerà all’interno del front-office della franchigia. Casey si è presentato in conferenza stampa subito dopo la partita persa per 103-81 contro i Chicago Bulls che chiude la stagione NBA 2022-2023 della compagine del Michigan. L’ormai ex coach lascia al termine di una regular season particolarmente difficile e un record (17-65) che vale l’ultimo posto nella Lega. Queste le parole di Casey:

“Tom mi sta dando l’opportunità di trasferirmi nel front office (riferendosi al proprietario dei Pistons Tom Gores, ndr). Sono entusiasta di passare alla fase successiva della mia vita. È ora di passare più tempo con la mia famiglia. Questa squadra è sulla strada giusta. Probabilmente hanno bisogno di avere una nuova guida. Questa è una mia decisione”.

Casey, 65 anni, allena i Pistons dal 2018, quando decise di lasciare i Toronto Raptors dopo averli guidati dal 2011.

Leggi Anche

Stephen Silas non sarà coach degli Houston Rockets nella prossima stagione NBA

NBA classifica 2022-2023

Memphis Grizzlies, probabile il forfait di Steven Adams per i Playoff NBA