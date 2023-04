I Detroit Pistons perdono ancora e si “assicurano” il peggior record della NBA

Perdono ancora i Detroit Pistons. Perdono per la 21esima volta nelle ultime 22 partite cedendo per 118-105 contro i Miami Heat tra le mura amiche della Little Caesars Arena.

Una sconfitta che permette alla franchigia del Michigan di “conquistare” il peggior record NBA (16-63) e di conseguenza il 14% di possibilità di assicurarsi la prima scelta nel prossimo Draft, rappresentata verosimilmente da Victor Wembanyama.

Pistons che hanno il 52% di possibilità di finire con una delle prime 4 scelte e nel peggiore dei casi saranno comunque in top-5.

Gli uomini di coach Spoelstra strappano la vittoria grazie a Jimmy Butler che guida gli Heat segnando 18 dei suoi 27 punti nell’ultimo quarto e venendo aiutato alla perfezione dai 22 di Gabe Vincent e dai 18 punti a testa di Bam Adebayo e Tyler Herro.

Per i padroni di casa, invece, da segnalare la 36esima partita consecutiva in doppia cifra per Jaden Ivey (record per un rookie nella storia dei Detroit Pistons) che chiude con 30 punti e 7 assist tirando complessivamente 11/15 di cui 4/6 da dietro l’arco dei tre punti. Grande prestazione anche dell’altro rookie dei Pistons, Jalen Duren, che registra 20 punti con 14 rimbalzi.

Appuntamento fissato con la Draft Lottery del 16 maggio per scoprire chi vincerà la corsa a Wembanyama.

Detroit Pistons: — 1 win in their last 20 games

— Bottom 3 offensive rating

— Bottom 3 defensive rating

— Bottom 3 net rating 👀 pic.twitter.com/dPU2oQ3X7y — StatMuse (@statmuse) April 5, 2023

