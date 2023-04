Vittoria sul filo del raioso per i Los Angeles Lakers che superano gli Utah Jazz dopo un tempo supplementare: il traghettatore dei gialloviola è LeBron James, autore di 37 punti e del canestro decisivo a 27 secondi dalla fine dell’overtime. Un successo che permette ai Lakers di rimanere al settimo posto della Western Conference.

LeBron James risolve ancora una volta la brutta situazione in cui si trovavano i Lakers: i gialloviola vengono rimontati dai Jazz a poco più di un minuto dalla fine dei tempi regolamentari, costretti così ad andare all’overtime. Gara intesa nel primo tempo supplementare, con King James che sbriga la faccenda segnando il canestro decisivo a 27 secondi dalla fine.

Due punti importantissimi, arrivati per farsi perdonare l’errore nei tempi regolamentari come racconta James nel post partita:

“It’s all about chemistry, the more minutes we get on the floor with one another the better we’ll be.” @KingJames and the #Lakers are trying to build as much as they can in this final stretch. pic.twitter.com/Tpnew0gA45

