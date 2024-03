Simone Fontecchio segna 27 punti contro Dallas: career high NBA

Quinta partita stagionale da 20 e più segnati per Simone Fontecchio – tra Utah e Detroit. Contro i Mavericks il giocatore italiano ha aggiornato il proprio career high NBA a quota 27. Sfuma ancora la vittoria, come nei due precedenti analoghi in maglia Pistons, l’ultimo appena quattro giorni fa (22 a referto vs Miami, sconfitta Pistons 110-118).

9-13 al tiro e 4-5 dall’arco dei tre punti per Fontecchio contro Dallas. Per buona parte della gara, complice l’uscita anticipata di Ausar Thompson causa infortunio, gli è toccato anche un accoppiamento tutt’altro che comodo con Luka Doncic.

Ecco alcuni passaggi delle dichiarazioni di Fontecchio in conferenza stampa:

“Ho provato a fare del mio meglio ma ha continuato a battermi, step back dopo step back e a quel punto diventa dura. Dobbiamo lavorare meglio come collettivo in difesa. Non so quante opportunità di and-one gli avversari abbiano avuto stasera […] la cosa positiva è che abbiamo continuato a giocare e siamo rimasti in partita. Segnare è bello ma avrei voluto vincere la seconda gara di fila. Nel match precedente non ero stato altrettanto efficiente, ma ho fatto di tutto per aiutare la squadra […] Non capiterà sempre di segnare 10 canestri.”

