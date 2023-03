NBA, Draft Lottery 2023: data, orario e probabilità

La Draft Lottery è sempre un momento chiave della stagione NBA, ma quest’anno sembra esserlo più del solito. Con l’ormai prossimo ingresso nella lega di talenti generazionali come Victor Wembanyama o Scoot Henderson, la Draft Lottery di quest’anno sarà sicuramente qualcosa che cambierà per sempre il futuro di diverse franchigie.

La lotteria si terrà il 16 maggio alle 2 di notte (ora italiana) e andrà in onda su ESPN e NBA League Pass. La Draft Combine invece si terrà dal 15 al 21 maggio.

The NBA G League Elite Camp, NBA Draft Combine and NBA Draft Lottery will take place in May in Chicago. The schedule of pre-draft events ⬇️ pic.twitter.com/eS7XkE7HqG — NBA Communications (@NBAPR) March 17, 2023

Chi avrà la prima scelta? Ecco le probabilità

E’ impossibile definire con certezza chi riceverà la prima scelta, e conseguentemente un talento come Wembanyama che cambierà il futuro della franchigia, ma la probabilità è stabilita in base al piazzamento finale, con delle percentuali ben definite.

Al momento ad essere in pole position sono le 3 squadre con il peggior record: Houston Rockets, San Antonio Spurs e Detroit Pistons hanno – in questo momento – il 14% di finire con la prima scelta in mano e il 52% di finire con una delle prime 4.

A seguire ci sono gli Charlotte Hornets con il 12.5% e gli Orlando Magic di Paolo Banchero, con il 10.5% di accostare Wembanyama al talento azzurro. I tifosi di Orlando hanno una reale possibilità di avere un backcourt composto da Banchero e Wembanyama… sognare non è peccato.

The NBA lottery is exactly two months from today 🍿 Here’s how the odds currently stand for the 1st pick: 14.0% — Pistons, Rockets, Spurs

12.5% — Hornets

10.5% — Magic

8.3% — Trail Blazers

8.2% — Pacers

6.0% — Bulls

4.5% — Wizards

2.2% — Pelicans pic.twitter.com/VumD0mRtyi — Bradeaux (@BradeauxNBA) March 16, 2023

Leggi anche:

NBA, 25 punti e 12 assist per Trae Young che firma l’ennesima sconfitta in trasferta di Golden State

NBA, Dallas supera i Lakers con 38 punti di Irving e il game winner di Kleber

NBA, i Memphis Grizzlies completano la rimonta più ampia (29 punti) della stagione