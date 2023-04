Questa notte Joel Embiid ha mandato un chiaro segnale a tutti i giocatori in corsa per l’MVP: quest’anno il premio deve essere suo. La prestazione monumentale da 52 punti di questa notte ha permesso ai Philadelphia 76ers di vincere in extremis contro i Boston Celtics: da Harden a coach Rivers sono tutti d’accordo, il camerunese è il Most Valuable Player di questa stagione.

52 PTS | 13 REB | 6 AST | 2 BLK it's giving…MVP. 🎥 presented by @PALottery pic.twitter.com/PqWaGhKgyU — Philadelphia 76ers (@sixers) April 5, 2023

Da Harden a Doc Rivers: “Joel Embiid deve essere l’MVP”

Il tabellone al suono dell’ultima sirena segnava 103-101 in favore di Philly, 52 punti dei Sixers sono stati messi a segno da Joel Embiid, ai quali vanno aggiunti i 13 rimbalzi e sei assist. Numeri pazzeschi che si aggiungono alle altre grandi prestazioni regalate nel corso di questa stagione, motivo per cui Embiid si merita il premio MVP, come spiega James Harden nel post partita:

“Joel dovrebbe essere l’MVP, per anni è stato in lizza per il premio ed è sempre stato uno dei migliori marcatori, quest’anno potrebbe essere il migliore. Siamo la terza forza a Est: in questa stagione è stato sempre costante, merita assolutamente quel premio”

Più deciso coach Doc Rivers che, nella conferenza stampa con i giornalisti dopo la partita, dice solo:

“La corsa all’MVP è finita! Abbiamo fatto tanti errori, le cose giuste che abbiamo fatto sono arrivate da Joel. Ha segnato la metà dei nostri punti, c’è poco da dire”

“The MVP race is over.” pic.twitter.com/Pp4XLtV8Xw — Philadelphia 76ers (@sixers) April 5, 2023

Joel Embiid si trova d’accordo con il suo compagno di squadra e l’allenatore, ma l’obiettivo più importante è andare il più lontano possibile in postseason:

“Probabilmente hanno ragione entrambi, ma abbiamo obiettivi più grandi da raggiungere. Vogliamo andare il più avanti possibile, sappiamo che abbiamo una possibilità e non possiamo sbagliare: la prestazione di squadra oggi mi ha deluso, abbiamo trovato tanti modi per perdere la partita ma siamo stati bravi a cambiare in corsa. Se vogliamo vincere dobbiamo essere migliori di stasera”

Leggi anche:

Storie NBA, Jerry Lucas: dal vocabolario parallelo alla mnemotecnica

NBA, New Orleans Pelicans: Zion Williamson tornerà prima della postseason?

NBA, Justin Champagnie si unisce ai Boston Celtics