Malachi Flynn è la sorpresa della notte NBA. Segna 50 punti dalla panchina

Questa notte Malachi Flynn se la ricorderà a lungo. La guardia dei Detroit Pistons, 25 anni e una carriera NBA con finora poche soddisfazioni, ha segnato 50 punti nella partita contro gli Hawks. Una prestazione davvero storica, considerando anche che Flynn non partiva nemmeno titolare. Nella storia NBA solo tre volte un giocatore dalla panchina è riuscito a segnare 50 punti. E Malachi Flynn è andato vicinissimo a superare i 51 punti segnati da Jamal Crawford in uscita dalla panchina nel 2019, la miglior prestazione realizzativa di sempre nella lega tra i giocatori non partiti in quintetto.

La super performance di Flynn non è però bastata ai Pistons per vincere la partita. Le assenze di Detroit erano parecchie (mancavano Cunningham, Fontecchio, Stewart e Ausar Thompson), e Atlanta con il suo successo è riuscita a garantirsi un posto ai Play-In. A fine serata, Flynn ha commentato la sua prestazione, e ha raccontato che era la prima volta che è riuscito a segnare 50 punti in una partita:

“E’ difficile pensare a quello che ho appena fatto, perché vuoi sempre anche vincere la partita. Ma sono sicuramente felice. Penso che in paio di giorni riuscirò davvero a metterlo in prospettiva. Ero quasi riuscito [a fare una partita da 50 punti] in high school, ma poi il mio coach mi aveva messo in panchina. Ho ancora un po’ di rancore”

Malachi Flynn ha ampliamente migliorato il suo career high NBA precedente, che era di 27 punti. Contro Atlanta ha tirato 18/25 dal campo e 9/12 ai liberi. Nella sua carriera NBA ha una media di 5.2 punti a partita, ed è diventato il giocatore della storia NBA con la media più bassa a realizzare una partita da 50 punti. La sua performance non è una sorpresa per il suo head coach, Monty Williams, che a fine serata ha parlato dell’impegno che Flynn mette in palestra ogni giorno:

“Lavora moltissimo sul suo gioco. E’ in palestra ogni mattina, almeno un’ora prima dell’inizio dell’allenamento. E stanotte avete visto i risultati”

