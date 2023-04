L’arena dei Miami Heat ha un nuovo nome: Kaseya Center, il nuovo sponsor che prende il posto della FTX, società di scambio di criptovalute fallita da poco. Un accordo che fa felice la franchigia della Florida anche in termini economici, visto che l’accordo con Kaseya – società di software con sede a Miami – verserà nelle casse degli Heat 117,37 milioni di dollari in 17 anni.

Kaseya Center, la nuova casa dei Miami Heat

Il cambio del nome dell’arena dei Miami Heat sarà immediato e già dalla prossima partita casalinga si chiamerà Kaseya Center. L’ufficialità dell’accordo è arrivata a cinque mesi di distanza dal fallimento di FTX, società di scambio di criptovalute nonché (ex) main sponsor della franchigia. Il nuovo sponsor sviluppa software e ha sede a Miami, così da rafforzare ulteriormente il legame tra la squadra e il territorio: motivo per cui gran parte dei 117,37 milioni che Kaseya verserà agli Heat andrà alla contea di Miami.

L’accordo durerà per 17 anni, con la franchigia che riceverà 2 milioni. C’è grande soddisfazione per l’accordo raggiunto, come si evince dalle parole del presidente delle operazioni aziendali dei Miami Heat Eric Woolworth:

“Il fallimento del nostro precedente partner ha colto tutti di sorpresa ma, in collaborazione con la contea di Miami-Dade, abbiamo lavorato in modo efficiente e incredibilmente rapido per riempire il posto vacante per i diritti di denominazione con Kaseya. Kaseya è il partner perfetto, siamo incredibilmente orgogliosi di unire le forze con loro. Siamo anche onorati di fare la nostra parte nel mantenere in vigore il ‘Piano di pace e prosperità’ della contea. Questo accordo non sarebbe stato così rapido se non fosse stato per il lavoro di squadra e la cooperazione con la contea di Miami-Dade”

