De’Aaron Fox non convinto dalla March Madness: “Dura vedere una partita per intero”

La sua Alma Mater, Kentucky, è stata eliminata da Kansas State al secondo turno del torneo NCAA 2023. Prescindendo da questo dato, a domanda specifica De’Aaron Fox si è detto non particolarmente attratto dalla March Madness. La spiegazione, al contrario di ciò che si potrebbe pensare, è stata piuttosto chiara e netta, anche se velata da una nota ironica. Di seguito un estratto delle dichiarazioni raccolte da KCRA 3

“Scorro le partite di college ma non riesco a vederne una per intero. Non posso, è dura. Ovviamente la capacità di segnare i tiri non è a livello pro, gli arbitri gestiscono male, così come molti sono davvero pessimi nell’ allenare. Non posso sopportarlo.”