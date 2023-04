NCAA, Final Four: San Diego State sfiderà UConn per il titolo 2023

Un buzzer beater vincente di Lamont Butler vale a San Diego State la prima finale per il titolo NCAA nella storia del programma. Nella notte italiana tra lunedì e martedì, alle ore 3:00, gli Aztecs sfideranno UConn, che ha avuto la meglio su Miami (72-59). Decisiva per gli in questo caso la quinta doppia doppia di Adama Sanogo, che firma 21 punti e 10 rimbalzi. A proposito, sarà per gli Huskies la quinta finale NCAA.

Gli highlights delle due semifinali

San Diego State 72 -71 Florida Atlantic

UConn 72-59 Miami

Leggi anche:

NBA, Hall of Fame 2023 rivelati gli eletti di quest’anno

Thanasis Antetokoumpo squalificato per la testata a Blake Griffin

LeBron James e la sua condizione fisica: “Sto migliorando”