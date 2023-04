Bronny James, quando sapremo il college scelto dal figlio di LeBron?

Che Bronny James sarebbe stato al centro dell’attenzione mediatica lo si era capito da tempo. Il punto con la stampa a margine degli allenamenti in preparazione del Nike Hoop Summit 2023, prima occasione di vetrina davvero pubblica per il figlio di LeBron, non hanno fatto che confermare tale impressione.

NCAA e futuro, quando arriverà la decisione di Bronny James?

Già McDonald All-American, Bronny è atteso alla scelta circa un eventuale approdo in NCAA. La curiosità dei giornalisti, ovviamente, verteva soprattutto su questo tema.

“Bello sapere che [altri prospetti top] mi vogliono con loro. In fin dei conti la decisione spetta a me e devo prendere quella migliore.”

La domanda, successiva, sulle tempistiche di tale annuncio, è rimasta però in sospeso. Secondo quanto riportato da TMZ, infatti, un addettto PR ha deviato il discorso invitando a concentrare i quesiti sull’evento in questione:

“Credo che possiamo passare a domande su US Basketball e Hoop Summit.”

