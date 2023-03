NBA, Paul Pierce sprona Jaylen Brown, Celtics: “Forse vuole essere la prima punta”

Jaylen Brown sarà free agent sul mercato NBA nell’estate del 2024. La compatibilità tecnica con Jayson Tatum in campo, anche quando i Celtics si trovano ai piani alti della classifica della Eastern Conference, resta un tema che solletica la fantasia degli addetti ai lavori. Ogni minimo segnale viene reinterpretato in un senso o nell’altro.

The Truth, che ha guidato tra le altre cose da capitano gli ultimi Big Three biancoverdi capaci di vincere il titolo NBA 2008, ha la sua idea sull’evoluzione possibile del fit tra i due. Riportiamo di seguito l’intervento nel corso di The Starting Lineup, sulle frequenze di Sirius XM NBA Radio.

“Credo che si capiscano alla grande perché si sostengono a vicenda [Jaylen Brown] non arriva a toccare lo stesso numero di palloni ma, mia opinione, è altrettanto attrezzato per prendersi sulle spalle la medesima responsabilità qualora gli venga data la chance, viaggia a cosa, 27 [punti] di media? In qualsiasi serata può farne 30 o 40. Detto questo, forse Jaylen vuole l’opportunità di essere la prima punta. Vediamo questo copione ripetersi da anni. James Harden non sarebbe questo se non avesse lasciato OKC. Tracy McGrady non sarebbe stato T-Mac se non avesse abbandonato Toronto. Forse c’è questo nella testa di Jaylen, o magari resterà, non si sa mai. Diversi fattori entrano in gioco per un giocatore del suo calibro.”