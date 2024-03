March Madness 2024, bracket, programma orari italiani, risultati. Dove vedere torneo NCAA in tv streaming

March Madness al via. Con la Selection Sunday di domenica 17 marzo si è iniziato a fare sul serio al torneo NCAA 2024. Chi succederà agli Huskies di UConn nell’albo d’oro portandosi a casa il titolo? La stada verso le Final Four di Phoenix è tracciata. In questo articolo abbiamo raccolto tutte le date, gli orari italiani delle partite, i risultati tappa per tappa della corsa più esaltante del basket a livello collegiale.

March Madness, programma e orari italiani dell’edizione 2024

Il programma della March Madness prevede un totale di 67 incontri tra il 19 marzo e l’8 aprile 2024, quando le Final Four allo State Farm Stadium di Glendale, Arizona, decreteranno la squadra vincitrice.

Il tabellone con i risultati aggiornati: bracket completo

Il bracket, con tutti gli aggiornamenti e risultati per seguire passo passo tutti gli upset che animeranno il tabellone.

First Four

Notte italiana tra martedì 19 e mercoledì 20 marzo, da 00:40

00:40 (16) Wagner vs (16) Howard [71-68]

3:10 (10) Colorado State vs (10) Mississippi State [67-42]

Notte italiana tra mercoledì 20 e giovedì 21 marzo, da 00:40

00:40 (16) Grambling vs (16) Montana State [88-81]

3:10 (10) Colorado vs (10) Boise State [53-60]

First Round (21-22 marzo 2024)

Giovedì 21 marzo 2024, dalle 17:15

17:15 (9) Michigan State vs (8) Mississippi State [66-51]

17:40 (11) Duquesne vs (4) BYU [71-67]

18:30 (3) Creighton vs (7) Akron [77-60]

19:00 (2) Arizona vs (15) Long Beach State vs (15) [85-65]

19:45 (1) North Carolina vs (16) Wagner [90-61]

20:10 (3) Illinois vs (14) Morehead State [85-69]

21:00 (11) Oregon vs (6) South Carolina [87-73]

21:30 (7) Dayton vs (10) Nevada [63-60]

Notte italiana tra giovedì 21 e venerdì 22 marzo 2024

00:50 (7) Texas vs (5) Colorado State [56-44]

1:10 (14) Oakland vs (3) Kentucky [80-76]

1:25 (5) Gonzaga vs (12) McNeese [86-65]

1:35 (2) Iowa State vs (15) South Dakota State [82-65]

2:30 (2) Tennessee vs (15) Saint Peter’s [83-49]

2:40 (11) NC State vs (6) Texas Tech [80-67]

2:55 (4) Kansas vs (13) Samford [93-89]

3:05 (7) Washington State vs (10) Drake [66-61]

Venerdì 22 marzo 2024, dalle 17:15

17:15 (9) Northwestern vs (8) Florida Atlantic [77-65 OT]

17:40 (3) Baylor vs (14) Colgate [92-67]

18:45 (5) San Diego State vs (12) UAB [69-65]

19:00 (2) Marquette vs (15) Western Kentucky [87-69]

19:45 (1) UConn vs (16) Stetson [91-52]

20:10 (6) Clemson vs (11) New Mexico [77-56]

21:15 (13) Yale vs (4) Auburn [78-76]

21:30 (10) Colorado vs (6) Florida [102-100]

Notte italiana tra venerdì 22 e sabato 23 marzo 2024

00:50 (9) Texas A&M vs (8) Nebraska [98-83]

1:10 (4) Duke vs (13) Vermont [64-47]

1:25 (1) Purdue vs (16) Grambling [78-50]

1:35 (4) Alabama vs (13) College of Charleston [109-96]

2:20 (1) Houston vs (16) Longwood [86-46]

2:40 (12) James Madison vs (5) Wisconsin [72-61]

2:55 (9) TCU vs vs (8) Utah State [72-88]

3:05 (12) Grand Canyon vs (5) Saint Mary’s [77-66]

Second Round (23-24 marzo 2024)

Sabato 23 marzo 2024, dalle 17:45

17:45 (2) Arizona vs (7) Dayton

18:15 (4) Kansas vs (5) Gonzaga

23:30 (1) North Carolina vs (9) Michigan State

Notte italiana tra sabato 23 e domenica 24 marzo 2024

00:10 (2) Iowa State vs (7) Washington State

1:10 (11) NC State vs (14) Oakland

2:00 (2) Tennessee vs (7) Texas

2:40 (3) Illinois vs (11) Duquesne

3:40 (3) Creighton vs. (11) Oregon

Domenica 24 marzo 2023, dalle 17:10

17:10 (2) Marquette vs (10) Colorado

19:40 (1) Purdue vs (8) Utah State

22:15 (4) Duke vs (12) James Madison

Notte italiana tra domenica 24 e lunedì 25 marzo 2024

00:10 (3) Baylor vs (6) Clemson

1:10 (4) Alabama vs (12) Grand Canyon

1:45 (1) UConn vs (9) Northwestern

2:40 (1) Houston vs (9) Texas A&M

3:40 (5) San Diego State vs (13) Yale

Sweet 16 (28-29 marzo)

Élite Eight (30-31 marzo)

Final Four (6-8 aprile 2024)

Dove vederla in tv e streaming in Italia

Ad oggi non sono previste dirette tv o streaming della March Madness NCAA in Italia. Con la chiusura del servizio ESPN Player in Europa, i fan italiani del college basket perdono un riferimento indiscusso per qualità e completezza dell’offerta.