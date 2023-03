Jokic sprona Nuggets dopo 50 vittorie “Vogliamo compiere qualcosa nei Playoff NBA”

50 vittorie stagionali per i Denver Nuggets. La franchigia del Colorado approfittato del back-to back Bucks per tenere aperta la corsa al miglior record NBA che garantirebbe il fattore campo in un’eventuale serie di NBA Finals.

I Nuggets si preparano ai Playoff NBA: Jokic indica la via

Nikola Jokic e compagni hanno cambiato marcia nel secondo tempo, tenendo gli avversari a 40 punti segnati. L’MVP in carica ha commentato così la performance di squadra.

“Non so, non abbiamo avuto molti cali, loro hanno sbagliato un paio di tiri aperti, li abbiamo costretti a segnarne altri di difficili. È stata una combinazione di tutti i fattori, tra terzo periodo e inizio 4° quarto abbiamo impostato alcuni parziali [decisivi].”

Il rendimento in stagione regolare dei Nuggets è ormai una certezza degli ultimi anni. Per raccogliere frutti del lavoro di mesi, c’è bisogno dell’apporto di tutti.

“Ovviamente è meglio vincere partite ma il nostro obiettivo è compiere qualcosa nei Playoff e dobbiamo costruire un game plan per adattarci e stare a questo livello il più a lungo possibile. Ogni squadra ha avuto alti e bassi in questa stagione, lo ritengo normale.”

Leggi anche:

NBA Playoff 2023: squadre qualificate, accoppiamenti, tabellone

Nets, Ben Simmons ha problemi alla schiena: dubbi sul rientro in campo

NBA Rookie Ladder 2023 – Episodio 5