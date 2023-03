March Madness 2023: programma, orari italiani, dove vedere torneo NCAA in tv e streaming

March Madness al via. Con la Selection Sunday entra nel vivo il torneo NCAA 2023. Chi succederà ai Kansas Jayhawks nell’albo d’oro portandosi a casa il titolo? La stada verso le Final Four di Houston è tracciata. In questo articolo abbiamo raccolto tutte le date, gli orari italiani delle partite e le tappe della corsa più esaltante del basket a livello collegiale.

March Madness, programma e orari italiani dell’edizione 2023

Il programma della March Madness prevede un totale di 67 incontri tra il 15 marzo e il 4 aprile 2023, quando le Final Four all’NRG Stadium di Houston decreteranno la squadra vincitrice.

Risultati aggiornati, il tabellone completo

Il bracket, con tutti gli aggiornamenti e risultati per seguire passo passo tutti gli upset che animeranno il tabellone.

First Four

Notte italiana tra martedì 14 e mercoledì 15 marzo, da 00:40

TBD

Notte italiana tra mercoledì 15 e giovedì 16 marzo, da 00:40

TBD

First Round (16-18 marzo 2023)

Giovedì 16 marzo 2023, dalle 18:15

TBD

Venerdì 17 marzo 2023, dalle 18:15

TBD

Second Round (18-19 marzo 2023)

Sabato 18 marzo 2023, dalle 18:00

TBD

Domenica 19 marzo 2023, dalle 18:00

TBD

Sweet 16

Notte italiana tra giovedì 23 e venerdì 24 marzo, da 00:30

TBD

Notte italiana tra venerdì 24 e sabato 25 marzo, da 00:30

TBD

Élite Eight

Notte italiana tra sabato 25 e domenica 26 marzo 2023, da 00:10

TBD

Domenica 26 marzo 2023, dalle 20:10

TBD

Final Four (1-3 aprile 2023)

TBD

Dove vederla in tv e streaming

Per i fan italiani, il torneo NCAA, con tutta la March Madness 2023, è disponibile in abbonamento sulla piattaforma streaming ESPN Player. Il pacchetto mensile costa €11.99 e include sette giorni di prova gratuita. Ci si può registrare qui.