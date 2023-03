Pelicans, CJ McCollum si opererà al pollice della mano destra in offseason NBA

Non è ancora chiaro se la stagione dei New Orleans Pelicans avrà un seguito oltre la metà di aprile. Quel che è certo, però, è che in offseason CJ McCollum si sottoporrà a un intervento chirurgico per risolvere il problema al pollice della sua mano destra.

McCollum punta ai Playoff NBA con i Pelicans, poi l’intervento alla mano

A rivelarlo è stato proprio l’ex giocatore dei Blazers nel suo diario personale tenuto per il sito d’approfondimento Andscape. McCollum farà di tutto per tenere aperta la striscia di partecipazioni consecutive alla postseason NBA, portandola in doppia cifra. Ecco le sue dichiarazioni:

“Sapevo che il responso finale sarebbe stato probabilmente l’operazione e mi è stato notificato che così dovrà essere. È la mia mano di tiro quindi c’è sempre un po’ di nervosismo. Mi sono consultato con uno specialista […] per assicurarmi che le cose continuino a migliorare […] e capire di quale tipo d’intervento potrei aver bisogno. […] Non cerco scuse, sono nella lega da tanto tempo e con orgoglio provo ad essere il miglior leader possibile dentro e fuori dal campo. Stanti le classifiche, non possiamo concederci il lusso di saltare qualche partita in questo scorcio di stagione Mi piacerebbe disputare i Playoff per la decima stagione in fila, o almeno darci una possibilità. Dopo che il nostro destino sarà stato scritto.“

