Kings, De’Aaron Fox vive la sua March Madness NBA: “Vogliamo continuare così”

De’Aaron Fox vanta il record per punti segnati da un giocatore al primo anno al Torneo NCAA (39). Da quando è in NBA non ha mai disputato i Playoff e in questo, che sembra essere finalmente l’anno buono per interrompere la lunga astinenza, il giocatore richiama i bei ricordi della stagione da freshman a Kentucky per prepararsi al meglio in vista della postseason.

De’Aaron Fox in grande spolvero, leader dei Kings in NBA

Serio pretendente al premio di Player of The Month nella Western Conference NBA, Fox prosegue la striscia di gare consecutive oltre quota 30 punti, ora arrivata a otto. La paternità ha senza dubbio contribuito alla sua maturazione e serenità fuori dal campo, ma la sfida sportiva più grande è lì ad attenderlo.

Ecco le dichiarazioni del numero 5 dei Kings dopo la sofferta vittoria nel derby californiano contro i Clippers. Il suo jumper finito corto sul primo ferro sarebbe potuto costare caro a Sacramento, ma un Sabonis lesto sotto i tabelloni ha catturato il rimbalzo offensivo e riportato i suoi davanti nel punteggio con un 2-2 dalla lunetta.

“Di solito esprimo il mio miglior basket prima e dopo la pausa dell’All-Star Game. Direi che [le performance] sono state sottolineate perché i match contano qualcosa. In questi momenti vuoi giocare al meglio, come al college, dopo il torneo di Conference, verso la March Madness. In tutti gli sport professionistici si cerca di essere al top verso fine stagione. Ovviamente manca l’ultimo quarto, ma vogliamo continuare così.”

Sacramento attualmente terza in classifica ad Ovest, potrebbe contare sul fattore campo in un eventuale 1° turno Playoff.

