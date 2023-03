Nets, Ben Simmons ha problemi alla schiena: dubbi sul rientro in campo

È salito a 15 il numero di partite consecutive saltare da Ben Simmons e il conto non sembra destinato ad arrestarsi a breve. A confermare le perplessità sullo stato fisico del giocatore australiano, ex prima scelta assoluta del Draft NBA 2016 ha contributo il comunicato diffuso nella tarda serata italiana di venerdì dai Brooklyn Nets. Su Twitter, la squadra della Grande Mela ha postato questo messaggio:

“Dopo una valutazione effettuata in data odierna [venerdì 24 marzo, ndr] a Ben Simmons è stato diagnosticato un impingement ad un nervo della schiena. Resterà fuori e nel mentre determineremo il trattamento più adeguato guardando al lungo periodo.”

Senza Ben Simmons, Brooklyn ha i numeri per centrare i Playoff NBA?

L’ex Sixers manca dalla sfida del 15 febbraio scorso contro Miami. Da lì in poi Brooklyn ha raccolto solo cinque vittorie a fronte di 10 sconfitte, perdendo almeno momentaneamente – nel momento in cui scriviamo – il 6º posto in classifica ad Est che garantirebbe accesso diretto al tabellone Playoff NBA 2023. Il contributo all-around di Simmons, in termini numerici si traduce in 6.9 punti, 6.3 rimbalzi e 6.1 assist di media in. 42 partite stagionali

