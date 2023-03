NBA, i Mavs cadono in casa contro gli Hornets e vengono fischiati. Jason Kidd: “Prestazione terribile”

Un’altra notte da dimenticare per i Dallas Mavericks. Dopo la discussa sconfitta con i Warriors, la squadra di coach Jason Kidd ha perso in casa contro i rimaneggiati Charlotte Hornets (117-109) e nel terzo quarto si è presa i fischi dell’American Airlines Center.

Nel post-partita, Kidd si è sfogato ai microfoni di ESPN:

Primo quarto dove gli ospiti hanno realizzato ben 37 punti, pur venendo da un back-to-back ed essendo privi di LaMelo Ball e Terry Rozier. I Mavs hanno cercato una rimonta disperata nel quarto quarto, riuscendo ad arrivare sul -1 con 8:30 sul cronometro, ma hanno poi dovuto incassare un parziale di 10-0.

Da quando Kyrie Irving è arrivato a Dallas, la squadra ha un record di 7-12. Quando Irving è in quintetto con Luka Doncic, invece, il record è anche peggio (3-7).

Ne ha parlato lo stesso Doncic, ieri autore di 34 punti, 10 rimbalzi e 8 assist, e fresco di multa (35.000$) per il gesto provocatorio esibito durante la sconfitta con i Warriors.

“Dobbiamo dimostrare che ci teniamo. Soprattutto io. Devo guidare la squadra, giocare meglio, essere migliore. Penso che sia evidente, vedendomi sul parquet. A volte non mi riconosco. Un tempo mi divertivo, sorridevo, ma adesso è tutto così frustrante. Non solo per il basket, ma anche per motivi personali.”

Anche Kyrie Irving ha parlato della partita di ieri (dove ha avuto 18 punti, 9 rimbalzi e 7 assist, pur tirando con 6-16 dal campo), oltreché del periodo difficile della sua nuova squadra e dei recenti fischi.

“Dobbiamo ancora conoscerci bene, bisogna tenere in considerazione anche l’aspetto umano della cosa. C’è una linea sottile tra vincere e perdere, tra essere in sintonia, non andare d’accordo, perdere e accusarsi. Per quanto riguarda i fischi… sono stato a New York, quindi so di cosa stiamo parlando. Ovviamente siamo i primi che vorremmo giocare meglio, ma in campo possono andarci solo cinque persone. Se i tifosi vogliono fare a cambio, beh, che si accomodino pure. Ho lavorato una vita per essere a questo livello. Comunque penso che non dovremmo concentrarci sui fischi, ma piuttosto sulle nostre prestazioni.”