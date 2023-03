NBA, Paolo Banchero clutch trascina Orlando alla vittoria contro i Knicks

Finisce 106-111 per i padroni di casa all’Amway Center. Vittoria che lascia intatte le poche speranze di Orlando di giocare i Play-in, che al momento distano 3 partite. Fondamentale per i Magic il solito Paolo Banchero (21 punti) che gioca da veterano più che da neo-ventenne, con una fluidità di movimenti illegale per un giocatore di 2.08 metri.

In una partita sostanzialmente equilibrata, è servita la tripla del definitivo +7 segnata da Paolo Banchero – nonostante un pessimo 28% da tre in stagione – per spegnere le speranze dei Knicks.

Clutch Paolo triple 🎯 Magic lead by 7 with 1:19 to go Watch live on NBA TV

📺: https://t.co/WjxYAo0Ivs pic.twitter.com/oGJdbLjy9b — NBA (@NBA) March 24, 2023

Paolo Banchero: “Se non avessi segnato, se la sarebbero presa tutti con me”

Queste le parole di Banchero nel post-partita:

“Sono fiero di come abbiamo difeso, diversi ragazzi hanno segnato tiri importanti. In questo momento tutti vogliono vincere per avere un posto ai Playoff e questo rende le partite più belle. Se non avessi segnato quel tiro, se la sarebbero presa tutti con me.”

