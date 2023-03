Partita sul filo del rasoio quella tra i Dallas Mavericks e i Golden State Warriors, con Curry & Co. che si portano a casa la vittoria per il rotto della cuffia: 127-125, con i due decisivi che hanno scatenato la protesta dei texani. Il proprietario Mark Cuban ha definito la chiamata degli arbitri la “peggiore della storia”.

L’episodio che ha scatenato la protesta dei Dallas Mavericks e di Mark Cuban è arrivato nel terzo quarto: dalle immagini, si vedono i texani andare verso il canestro sbagliato, lasciando così a Kevon Looney e agli Warriors la possibilità di segnare due punti facilissimi. Per Cuban l’errore negli arbitri è stato quello di invertire la rimessa senza comunicarlo ai suoi giocatori, come spiega sul suo profilo Twitter:

Only two refs were on that side of the court and we had 2 guys at half court going to in bound. The other ref obviously thought it was our ball as well. https://t.co/NSTsj5CWKY pic.twitter.com/cStupauXiV

— Mark Cuban (@mcuban) March 23, 2023