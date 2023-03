NBA, Suns: Kevin Durant potrebbe tornare a disposizione contro i Timberwolves

Kevin Durant scalda i motori e potrebbe tornare in azione nel corso della prossima settimana, dando ai Phoenix Suns di Monty Williams la spinta decisiva per l’acceso ai Playoff NBA.

Quando potrebbe tornare Kevin Durant?

Citando generiche e ormai proverbiali sources il ben informato insider Shams Charania di The Athletic fa esplicita menzione della sfida contro i Minnesota Timberwolves, in programma nella notte italiana tra mercoledì 29 e giovedì 30 marzo come obiettivo realistico per tornare ad apprezzare le gesta di Durant sul parquet.

Allo stato attuale la sfida e quanto mai cruciale. Nello spazio di due partite che separano le formazioni c’è in ballo il quarto posto – che significherebbe fattore campo in un ipotetico primo turno postseason – contrapposto allo spauracchio Play-in, che oggi vedrebbe coinvolta Minnesota, tra le altre. Il record dei Suns in assenza di Durant nell’ultimo periodo recita 2-5. un’inversione di rotta farebbe bene al morale e alla classifica.

