NBA, nuovo career high per Simone Fontecchio: 26 punti contro i Bucks

Continua il periodo da sogno per Simone Fontecchio. Promosso in quintetto, per la terza volta in stagione, l’azzurro ha realizzato 26 punti contro i Milwaukee Bucks (che hanno comunque vinto 144-116).

Si tratta del suo nuovo massimo in carriera. Il precedente primato personale risaliva al 13 marzo, quando l’italiano aveva messo a segno 23 punti contro i Miami Heat.

Fontecchio è rimasto in campo 25 minuti, tirando un eccellente 9-16 dal campo (di cui 4-7 da tre e 4-4 dalla lunetta). Una prestazione da ricordare, visto che l’avversario che si trovava davanti, un certo Giannis Antetokounmpo, ha terminato la partita con due punti in meno (24 punti, 11 assist e 6 rimbalzi).

A parte la performance dell’azzurro, però, la partita di ieri è stata a senso unico. Complice anche l’assenza di Lauri Markkanen, i Jazz sono andati pesantemente sotto in apertura (40-25) e nel terzo quarto (43-27).

I Bucks si sono dimostrati semplicemente più forti, e hanno reso evidente perché sono una delle favorite al titolo. La capolista della Eastern Conference (53-20), inoltre, è in un ottimo momento di stagione, visto che ha vinto 8 delle ultime 10 partite.

Malgrado questo, però, è impossibile non essere felici per Simone Fontecchio. Un giocatore che sta sfruttando al meglio ogni occasione che coach Will Hardy gli sta concedendo, che sta macinando minuti e fiducia, e realizzando prestazioni di sempre maggior livello.

