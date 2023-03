NBA, i Memphis Grizzlies completano la rimonta più ampia (29 punti) della stagione

I Memphis Grizzlies hanno completato la più grande rimonta di questa stagione NBA recuperando da uno svantaggio di 29 punti nel terzo quarto, regolando così i San Antonio Spurs ai supplementari con il punteggio di 126-120. Memphis ha affrontato uno svantaggio di nove punti nell’ultimo minuto del tempo regolamentare. Queste le parole di un super Jaren Jackson Jr., autore di 28 punti:

“Siamo entrati all’intervallo, ci siamo riorganizzati, ne abbiamo parlato. Sono rientrato in campo più convinto al tiro.”

Desmond Bane ha aggiunto altri 21 punti, di cui otto ai tempi supplementari, e Tyus Jones ha ottenuto la sua prima tripla doppia in carriera con 20 punti, 10 rimbalzi e 10 assist. La rimonta di venerdì è anche un record di franchigia. Questo prezioso risultato è arrivato mentre Ja Morant continua a scontare la sua squalifica per le ormai note vicende legate alla sua persona. Il giocatore ha saltato la sua settima partita all’interno della sospensione di 8 match comminata dalla squadra per “comportamento dannoso per la lega”. Memphis, ad oggi, ha un record di 4-3 senza Morant.

Dopo essere stato in svantaggio di 29 punti, Memphis ha pareggiato i conti a quota 109 su una tripla di Dillon Brooks con 1.8 secondi rimanenti sul cronometro. Queste le parole di coach Taylor Jenkins sulla prestazione dei suoi:

“La nostra difesa ha davvero alzato un muro vicino all’area nel momento in cui abbiamo deciso di giocare. Abbiamo preso un paio di rimbalzi difficili in momenti decisivi del match, e siamo riusciti a completare l’opera in attacco. Cos’è cambiato all’intervallo? Non abbiamo guardato nessun filmato. Sono solo entrato negli spogliatoio e ho chiesto ai ragazzi di parlare di quanto stava succedendo. Quattro o cinque di loro hanno condiviso le loro opinioni e hanno detto che era inaccettabile quello che stavamo facendo nel primo tempo. Non stavamo comunicando tra noi in campo, non stavamo difendendo nella maniera giusta, non stavamo giocando con la corretta fisicità.”

