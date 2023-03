NBA, infortunio per Anthony Edwards: problemi alla caviglia contro Chicago

Nella notte NBA, Anthony Edwards è stato aiutato ad uscire dal campo campo dai suoi compagni dopo aver subito un infortunio alla caviglia destra durante il primo quarto del match contro i Chicago Bulls. Il giocatore è crollato a terra da solo, dopo aver appoggiato malamente il piede, quando mancavano 4 minuti al termine del parziale. Edwards si è lanciato ad un urlo di dolore, prima di tenersi la caviglia destra. La giovane stella è stata subito accompagnata verso gli spogliatoi da un assistant coach di Minnesota e da Karl-Anthony Towns.

I Timberwolves hanno annunciato all’intervallo che Edwards non sarebbe tornato in partita, ma il giocatore ha fatto rientro in panchina verso la fine del quarto quarto per tifare la squadra, mentre indossava un vistoso uno stivale protettivo. Né Edwards né l’allenatore dei Timberwolves Chris Finch hanno fornito alcuna chiarezza sulla gravità dell’infortunio, ma lo stesso giocatore ha detto che si sentiva bene e spera di non dover rimanere fuori a lungo:

“Non riesco a camminare, ma so che è colpa del dolore: vediamo come andranno le cose domani.”

Anthony ha giocato in tutte le 71 partite di questa regular season con Minnesota ed è l’unico giocatore della squadra a non aver mai saltato un appuntamento. I Wolves sono già senza Karl-Anthony Towns, che è fuori dal 28 novembre scorso per un infortunio al polpaccio. La franchigia ha annunciato all’inizio di questa settimana che Towns è sulla via del rientro.

