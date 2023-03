NBA, 25 punti e 12 assist per Trae Young che firma l’ennesima sconfitta in trasferta di Golden State

La squadra di Steve Kerr non passa nemmeno alla StateFarm Arena di Atlanta. Finisce 119-127 per i padroni di casa trascinati dai 22 punti di John Collins e i 25 punti con 12 assist di Trae Young. Ai Golden State Warriors non bastano i 31 punti del solito Stephen Curry per evitare la decima sconfitta consecutiva in trasferta.

Per chiudere definitivamente la partita è servita la rubata decisiva di Trae Young su Steph Curry a 48 secondi dal termine con Atlanta in vantaggio di 4.

𝗖𝗹𝘂𝘁𝗰𝗵 𝗧𝗿𝗮𝗲 𝘀𝘁𝗲𝗮𝗹 pic.twitter.com/GEslrN7LzG — Bally Sports: Hawks (@HawksOnBally) March 18, 2023

Trae Young: “[Stephen Curry] ha permesso a ragazzi come me di entrare in NBA”

Queste le parole del protagonista della partita:

“Dobbiamo continuare a vincere le partite difensivamente, siamo in grado di segnare contro qualunque difesa, l’importante è difendere forte. [Stephen Curry] è uno di quei ragazzi che ha permesso a persone come me di entrare in NBA ed essere decisivi, quindi è un onore avere una persona del genere che mi dà consigli.”

Steve Kerr: “Credo che succederà qualcosa di buono con questo gruppo”

Il coach degli Warriors sembra rimanere positivo nonostante l’ennesima sconfitta in trasferta dei suoi:

“Abbiamo avuto diverse occasioni in cui potevamo andare avanti nel punteggio, ma non siamo riusciti a segnare. Mi è piaciuto lo sforzo e l’energia che ho visto dai ragazzi. Stiamo combattendo e credo in loro. Credo che succederà qualcosa di buono con questo gruppo.”

Leggi anche:

NBA, Dallas supera i Lakers con 38 punti di Irving e il game winner di Kleber

NBA, i Memphis Grizzlies completano la rimonta più ampia (29 punti) della stagione

NBA, infortunio per Anthony Edwards: problemi alla caviglia contro Chicago