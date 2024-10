NBA, Media Day 2024, Giannis Antetokounmpo resetta gli obiettivi dei Bucks

Spesso il Media Day NBA rappresenta il palcoscenico ideale per grandi proclami e dichiarazioni più o meno altisonanti, accompagnate a una certa eccentricità. Non è il caso dei Milwaukee Bucks 2024-2025 che, un po’ a sorpresa, scelgono di abbassare i toni e le aspettative, almeno a parole. Giannis Antetokounmpo non vuole fughe in avanti e sembra concentrato appieno sulla preparazione in vista della nuova stagione, un obiettivo alla volta:

“Conference Finals? Finals? Superiamo il primo turno, innanzitutto, partiamo da qui.”

Per puntare in alto ci sarà bisogno della miglior versione di Damian Lillard e Kris Middleton a supporto del greco. Ecco alcuni passaggi dell’intervento di Lillard:

“Quest’anno mi sento molto più a mio agio, conosco meglio il gioco di Giannis rispetto a quando sono arrivato e ho una maggior familiarità con Doc [Rivers] rispetto a quando lui è arrivato qui. Stavolta non dobbiamo ripetere di nuovo quel processo [di conoscenza reciproca]. Io e Giannis non abbiamo lavorato assieme dal punto di vista della preparazione fisica. Avevo in programma di raggiungerlo in Grecia ma poi hanno iniziato l”avvicinamento alle Olimpiadi e non se n’è fatto nulla. Ad ogni modo, mi sento decisamente sulla sua stessa lunghezza d’onda.”



