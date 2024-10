Il 23 ottobre partirà la nuova stagione NBA che per Doc Rivers sarà la 25esima della sua carriera da head coach. Un traguardo importante per l’attuale allenatore dei Milwaukee Bucks che vorrà coronare nel migliore dei modi: vincere il titolo. In una lunga intervista, Rivers si racconta toccando vari tasti: dalle aspettative per il futuro fino ai momenti del suo passato.

In una lunga intervista concessa a The Athletic, Doc Rivers ha raccontato dei suoi 25 anni in NBA come head coach. Dal 23 ottobre le cose si fanno serie e con i suoi Milwaukee Bucks proverà a scrivere una nuova pagina di storia della National Basketball Association. Queste le sue parole a riguardo:

È come pretendere di costruire Roma in un giorno: non si può fare ma devi trovare un modo per costruirla, per farlo devi avere il giusto equilibrio. Per noi significa avere una certa identità di gioco e stare bene fisicamente: sappiamo tutti che non possiamo vincere se Giannis e Dame [Antetokounmpo e Lillard ndr] non giocheranno i Playoff, per questo dobbiamo essere bravi nelle scelte e nel leggere le partite”

Doc Rivers says he never came up short in his coaching career

“I’ve never come up short, in my opinion. Come up short? What does that mean? Like, we didn’t win a title? I go back in Philly. I took that job after we lost in the first round 4-0 (to the Celtics in 2020 under Brett… pic.twitter.com/Tuvh9zPTg0

— NBACentral (@TheDunkCentral) October 19, 2024