I Miami Heat hanno allontanato dalla squadra Meyers Leonard dopo che, in una diretta su Twitch di una sua partita online a Call of Duty, ha usato un insulto antisemita.

Un gesto che ha portato i Miami Heat a fermare il loro giocatore per un tempo indeterminato, in attesa di prendere una decisione definitiva. Questo il comunicato della franchigia:

“I Miami Heat condannano con veemenza l’uso di qualsiasi forma di incitamento all’odio. Le parole usate da Meyers Leonard erano sbagliate e non tollereremo un linguaggio odioso da parte di chiunque sia associato alla nostra franchigia. Sentirlo da un giocatore dei Miami Heat è particolarmente deludente e doloroso per tutti coloro che lavorano qui, così come per la comunità più grande del sud della Florida, dei Miami Heat e della NBA”

Meyers, durante la sua partita online, ha usato il termine kike, un epiteto profondamente antisemita. Tramite un post su Instagram il giocatore si è scusato, affermando di non conoscere il significato di quella parola:

“Sono profondamente dispiaciuto per aver usato un insulto antisemita ieri durante un live streaming, anche se non conoscevo il significato di quella parola in quel momento, la mia ignoranza sulla sua storia e su quanto sia offensiva per la comunità ebraica non è assolutamente una scusa. Ora sono più consapevole del suo significato e mi impegno a cercare adeguatamente persone che possano aiutarmi a educarmi su questo tipo di odio e su come possiamo combatterlo. […] Voglio scusarmi con gli Arison, i miei compagni di squadra, gli allenatori, il front office, tutti coloro che fanno dei Miami Heat. Chiedo scusa alla mia famiglia, ai nostri fedeli fan e alla comunità ebraica che ho ferito. Prometto di fare meglio e so che le mie azioni future saranno più potenti del mio uso di questa parola”

La NBA ha aperto un’indagine per decidere la sanzione da dare a Meyers Leonard che, nel frattempo, non collaborerà più con le società di gioco ASTRO Gaming, Origin PC e Scuf Gaming, come riportano tramite un comunicato.

