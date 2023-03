I Milwaukee Bucks si rialzano dopo la sconfitta di domenica contro gli Warriors e ci riescono grazie a Giannis Antetokounmpo: The Greek Freak mette a referto 46 punti e 12 rimbalzi, rendendo vana la decima tripla doppia stagionale di Sabonis (23 punti, 17 rimbalzi e 15 assist). Un successo che permette ai Bucks di rimanere al comando della Eastern Conference.

46 points in 34 minutes. 46 PTS | 12 REB | 4 AST | 68 FG% | 2-2 3PM pic.twitter.com/hTna91Wfak — Milwaukee Bucks (@Bucks) March 14, 2023

Giannis Antetokounmpo e Khris Middleton, i Bucks volano

Partita in salita nei primi due quarti, con Milwaukee che trova il sorpasso nel terzo e nel quarto. Ci pensa Giannis Antetokounmpo a rimettere in careggiata la sua squadra, concludendo la gara con 46 punti e 12 rimbalzi. Una prestazione figlia della volontà di aiutare la propria squadra a essere una delle grandi in questa lega, come scrive The Greek Freak su Twitter.

I just want to do my part and help the team be great 💪🏾🙌🏾 pic.twitter.com/PxraFBRoKB — Giannis Antetokounmpo (@Giannis_An34) March 14, 2023

Brilla anche la stella di Khris Middleton, capace di stabilire il suo season-high da 31 punti (conditi da tre rimbalzi e nove assist) nella vittoria su Sacramento. Nel post partita il numero 22 dei Bucks parla del suo momento e di come sta riprendendo il ritmo per aiutare la sua squadra:

“Dopo tante difficoltà è bello quando giochi partite del genere: cerco sempre di affidarmi ai miei compagni di squadra, la fiducia che ripongono in me è davvero importante e significa tutto per la mia autostima. Cerco sempre di dare il massimo, sto recuperando la forma e spero che andrà sempre meglio. Oggi abbiamo vinto una partita difficile contro una squadra tosta, sono orgoglioso di quanto fatto”

"[I tried to] feed off my teammates. The confidence they give me means everything." #Bucks forward Khris "Khash Money" Middleton had his best game of the season in a hostile but fun environment against the Kings. pic.twitter.com/a5xNBVOv2N — Bally Sports Wisconsin (@BallySportWI) March 14, 2023

Una partita tesa dall’inizio alla fine che ha regalato tanto spettacolo, come commenta a fine partita il coach dei Bucks Mike Budenholzer:

“Penso che sia stata una grande partita: sono rimasto davvero colpito da Sacramento e dal modo in cui hanno giocato. Non dirò nulla su ciò che è successo o non è successo: sembrava un incontro di boxe da 15 round, era un match da guardare con Brook [Lopez ndr] e Sabonis che si affrontavano. È stata una grande partita”

